Всем привет! Задача элементарная, требуется прогнать по списку форумов (72 форума, минус корявки, где недаёт регаться). Т.е. регистрируемся, заполняем профиль, фото, поле о себе (к примеру берём цитаты от сюда http://www.aforizmy.su/) и поле ...
Требуется российский трафик
Добрый день всем!
Требуется российский трафик. Я даю конкретную ссылку и на нее нужно гнать трафик, не ожидаю особо качественный, но основное он должен быть виден. Трафика нужно от 10 тысяч в день и выше
Желательно длительное сотрудничество.
Сразу пишу знактокам этого дела, продвижение, сео, каталоги, качественная раскрутка - это все не нужно.Это все есть, сайт итак посещает более 300 тысяч.
Требуется трафик, даже не целевой, как и говорил не особо качественный и дешевый.
Пишем стоимость за 1000 посетителей в долларах.
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