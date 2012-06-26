Добрый день всем!

Требуется российский трафик. Я даю конкретную ссылку и на нее нужно гнать трафик, не ожидаю особо качественный, но основное он должен быть виден. Трафика нужно от 10 тысяч в день и выше

Желательно длительное сотрудничество.

Сразу пишу знактокам этого дела, продвижение, сео, каталоги, качественная раскрутка - это все не нужно.Это все есть, сайт итак посещает более 300 тысяч.

Требуется трафик, даже не целевой, как и говорил не особо качественный и дешевый.

Пишем стоимость за 1000 посетителей в долларах.

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