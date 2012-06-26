Консультация по продвижению группы ВКонтакте

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт2 заявки111 просмотров

Необходима консультация по продвижению группы в Вконтакте по скайпу, можно голосом можно текстом.

Тематика группы - азартные игры, поэтому через рекламную сеть Вконтакте рекламироваться нельзя.

Ваши предложения по стоимости и опыт указывайте в заявке.

Интересует именно консультация.

13 лет назад
nubrik
38 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров