Регистрация в каталогах

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт3 заявки171 просмотр

Необходимо зарегистрировать сайты в каталогах (есть своя база 5000 каталогов).

Учитываться будут успешные регистрации и за каждую успешную регистрацию оплата 5 рублей.

Необходимо предоставление отчетности о проделанной работе, списка успешных и не успешных регистраций.

Желательно использование программы Allsubmitter.

13 лет назад
SudExpert
Николай 
56 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

tarasbulba
Иван 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$50
7 дней

Заявки фрилансеров

tarasbulba
Иван 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад