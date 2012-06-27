Разработка страницы в facebook. В качестве образца дизайна принять обложку книги + раскрутка этой страницы. Нужны живые пользователи – кол-во – за первый месяц 1000, потом 500-800 в месяц. Контент даем мы.
Раскрутка публичной страницы vkontakte
Тема – книга «Без страха», лидерство, управление и т. д. Нужны за первый месяц – 1000, потом около 1000 в месяц опять же живых пользователей, которые сами интересуются. Конечная цель обоих проектов – увеличение продаж книги «Без страха».
Заявки фрилансеров
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