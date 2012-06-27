Раскрутка публичной страницы vkontakte

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт5 заявок130 просмотров

Тема – книга «Без страха», лидерство, управление и т. д. Нужны за первый месяц – 1000, потом около 1000 в месяц опять же живых пользователей, которые сами интересуются. Конечная цель обоих проектов – увеличение продаж книги «Без страха».

13 лет назад
olbuss
Марина 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров