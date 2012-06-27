Продвижение, развитие программной части сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт6 заявок222 просмотра

Добрый день. Наша компания занимается предоставлением юридических услуг.

Меня интересуют следующие услуги:

1. Контент (анализ существующего + дозаполнение сайта);

2. SEO оптимизация и продвижение сайта (15-30 ключевых слов, 2 языка);

3. Социальный маркетинг (twitter, facebook);

4. Написание статей на юридические и политические темы (основную информацию предоставляю), либо рерайтинг.

5. Развитие программной части сайта.

Рассчитываю на долгосрочное сотрудничество. Интересуют цены, сроки и условия сотрудничества.

Написание статей
13 лет назад
Eugin_Riga
Евгений 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров