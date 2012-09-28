Рерайтинг реферата

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Завершен14 заявок212 просмотров

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13 лет назад
berlinfart
Даша 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

ya-ra
42 года
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$10
2 дня
Всё получилось на отлично. Ярослава справилась с работой на редкость быстро и при этом очень качественно. Спасибо ей большое.
Отличный заказчик! Четко поставленная задача, своевременная оплата. Приятно сотрудничать, рекомендую!

Заявки фрилансеров

ya-ra
42 года
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад

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