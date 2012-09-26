hinaro

Александр hinaro

 
47 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
[email protected]

По предоплате работаю только с проверенными исполнителями.

  • Шаблон разговора по телефону

    $10

    Необходимо подготовить шаблоны разговоров по телефону клиента с продавцом для ИМ косметики . Специализация ИМ — продажа косметики мертвого моря Ахава, Премьер, Sea of Spa. Основная задача шаблонов грамотная сопровождение клиента до осуществления покупки. Полное описание задания ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Подбор слов для контекстной рекламы

    $50

    Необходимо подобрать слова для запуска контекстной рекламы для ИМ косметики, исходя из товаров которые я сброшу. Основная задача - собрать как можно больше НЧ слов для каждого товара.(не меньше 25 на каждый товар) Требования к исполнителю: - опыт ...

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Тексты для ИМ косметики

    $10

    Нужны три текста для категорий в ИМ косметики. Раскажите в текстах о косметике: -о косметике фирм:Ахава,Премьер,Sea of Spa -достоинства и уникальность каждой из фирм -положительный,лечебный эффект каждой фирмы Требование к текстам: - Тексты должны быть Интересными. - Уникальность по advego 90% - Оптимизация ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
Akelanor
Сергей 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Шаблон разговора по телефону
Очень адекватный заказчик, который знает что ему нужно. Ясное ТЗ и хорошее человеческое общение только дополняют положительную картину!
Прекрасно справился с заданием. Отличная работа.! Отличный специалист, очень быстро сделал задание. Рекомендую всем, кому нужна качественная работа.
Ответный отзыв
deryagina
46 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Тексты для ИМ косметики
Только положительные впечатления от сотрудничества. ТЗ четкое, тема интересная, оплата полностью. Спасибо!
Отличный специалист!Знает свое дело на все 200%!Заказ выполнен раньше договорного срока.Рекомендую!
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