Необходимо подготовить шаблоны разговоров по телефону клиента с продавцом для ИМ косметики . Специализация ИМ — продажа косметики мертвого моря Ахава, Премьер, Sea of Spa. Основная задача шаблонов грамотная сопровождение клиента до осуществления покупки. Полное описание задания ...
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- $10Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Необходимо подобрать слова для запуска контекстной рекламы для ИМ косметики, исходя из товаров которые я сброшу. Основная задача - собрать как можно больше НЧ слов для каждого товара.(не меньше 25 на каждый товар) Требования к исполнителю: - опыт ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $10
Нужны три текста для категорий в ИМ косметики. Раскажите в текстах о косметике: -о косметике фирм:Ахава,Премьер,Sea of Spa -достоинства и уникальность каждой из фирм -положительный,лечебный эффект каждой фирмы Требование к текстам: - Тексты должны быть Интересными. - Уникальность по advego 90% - Оптимизация ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Отзывы фрилансеров
$10
10 баллов
11 лет назад
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