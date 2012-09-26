Необходимо подобрать слова для запуска контекстной рекламы для ИМ косметики, исходя из товаров которые я сброшу. Основная задача - собрать как можно больше НЧ слов для каждого товара.(не меньше 25 на каждый товар) Требования к исполнителю: - опыт ...