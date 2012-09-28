Подбор слов для контекстной рекламы

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт3 заявки129 просмотров

Необходимо подобрать слова для запуска контекстной рекламы для ИМ косметики, исходя из товаров которые я сброшу.

Основная задача - собрать как можно больше НЧ слов для каждого товара.(не меньше 25 на каждый товар)

Требования к исполнителю:

- опыт в контекстной рекламе.

Условия сотрудничества:

Оплата договорная на яндекс кошелек

Схема оплаты: 100% постоплата

Срок исполнения заказа 2-3 дня

Часть тех.задание находится в приложении.

Другая часть в момент начала работы.

13 лет назад
hinaro
48 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров