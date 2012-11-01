Продвижение портала в соцсетях

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен5 заявок170 просмотров

Необходима раскрутка нового портала через соц сети: одноклассники, мой мир, вконтакте, твиттер, фейсбук.

Интересуют другие виды продвижения и раскрутки (в том числе e-mail рассылки), не СЕОшные.

От вас - ссылки на конкретные работы или группы, сроки, стоимость, опыт.

Сейчас портал в стадии доработки. Запуск планирует на следующей неделе.

13 лет назад
umka223
Елена 
49 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

Phil900
38 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$5
15 дней
Грамотно составил семантическое ядро, сделал анализ юзабилити и полный прогон сайта. Все четко и в сроки. Рекомендую.
Спасибо большое Лене за весьма приятное сотрудничество! Четко знает, чего хочет. Никаких претензий к выполненной работе и моментальная оплата. Надеюсь, еще не раз будем работать вместе. Удачи и всех благ!

Заявки фрилансеров

Phil900
38 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад