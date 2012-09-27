Руководитель SEO отдела

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт7 заявок134 просмотра

- Развитие данного направления 

- Полное ведение клиентов компании 

- Подбор, адаптация, мотивация сотрудников 

- Оптимизация механизмов внутри отдела 

- Распределение обязанностей среди подчиненных 

- Создание плана SEO продвижения, с полным расчетом финансовых и временных затрат, прогноз минимума и максимума; - Контроль написания статей для сайта с учетом необходимых требований; - Мониторинг сайта, анализ посещений и тенденций посещений, разработка дальнейшей стратегии на основании посещаемости сайта; - Оценка бюджета на продвижение 

- Отчетность

Заработная плата 50 000 на руки + бонусы

Написание статей
13 лет назад
elisey2012
Светлана 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров