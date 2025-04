Составление англоязычной кампании в google adwords

Необходимо составить и обслуживать рекламную компанию для англоязычного сайта для англоговорящей аудитории в google adwords. (написание текстов объявлений, оптимизация бюджета)

Требования - отличное знание дела и превосходное знание английского языка.

Сайт: http://excursions-in-moscow.com/

Основные ключевые слова:

tours to russia, go to russia, visa to russia, visas to russia, hotels in moscow, excursions in moscow, transfer to the airport, rent a car, see moscow russia, see moscow one day, travel to russia, vip service in moscow airport