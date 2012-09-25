Добрый день! Для туристического портала требуется создать и продвинуть группу (сообщество) в соцсетях ВКонтакте и Facebook. Требуется: 1) Создать группу, первоначальное наполнение. - описание группы - создание ...
Составление англоязычной кампании в google adwords
Необходимо составить и обслуживать рекламную компанию для англоязычного сайта для англоговорящей аудитории в google adwords. (написание текстов объявлений, оптимизация бюджета)
Требования - отличное знание дела и превосходное знание английского языка.
Сайт: http://excursions-in-moscow.com/
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