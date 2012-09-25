Составление англоязычной кампании в google adwords

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Закрыт5 заявок123 просмотра

Необходимо составить и обслуживать рекламную компанию для англоязычного сайта для англоговорящей аудитории в google adwords. (написание текстов объявлений, оптимизация бюджета)

Требования - отличное знание дела и превосходное знание английского языка.

Сайт: http://excursions-in-moscow.com/

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Google Ads
13 лет назад
nolesxp
Юрий 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров

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