Продвижение сайта на Россию

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт17 заявок172 просмотра

Продвижения сайта на Россию.

Цель-привлечение целевого трафика, увеличение объема продаж.

Бюджет-1000-2000$ в месяц ( в зависимости от ожидаемой эффективности мероприятия)

План работ.

1.Составление мероприятий.

2.Просчет бюджета исходя из ожидаемой эффективности

3.Сроки начала и окончания работ

4.Ожидаемый эффект (затраты и экономическая эффективность)

5.Утверждение плана работ и бюджета

6.Получение средств на исполнение работ

7.Предоставление отчета, сравнение ожидаемого и фактического результата.

13 лет назад
compas-r
55 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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