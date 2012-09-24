Требуется профессионал для быстрой раскрутки сайта, белыми методами.
Раскрутка сайта
Нужно продвинуть сайт www.print-label.ru по ключевым словам в топ 10
Регион: Россия
Поисковая система в которой хотелось бы видеть результат это Яндекс ру, Гуг.ру, Майл.ру
Основные ключевые слова:
этикетки
изготовление этикеток
производство этикеток
дизайн этикетки
этикетки для одежды
тканевые этикетки
разработка дизайна этикетки
лейблы для одежды
создание этикеток
бирки для одежды
изготовление этикеток для одежды
жаккардовые этикетки
изготовление бирок
вшивные этикетки
ярлыки для одежды
тканные этикетки
Прошу указать цену и сроки по выводу в топ. А так же цену на дальнейшее поддержание позиций.
Заявки фрилансеров
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