Раскрутка группы ВКонтакте

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт8 заявок190 просмотров

Необходимо раскрутить группу вконтакте, добавить 3000 ЖИВЫХ людей по параметрам. Бюджет - 3000 руб.

Возможно долговременное сотрудничество (группа не одна)

13 лет назад
contdim
Ульяна 
41 год
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров