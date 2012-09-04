Необходимо написать уникальные, мотивирующие к покупке описания товаров для интернет-магазина гаджетов, техники. Исходники на английском языке Бюджет - каждые 100 позиций — 2000 руб.
Копирайтинг14 заявок
Закрыт
11 лет назад
Необходимо написать уникальные, мотивирующие к покупке описания товаров для интернет-магазина гаджетов, техники. Исходники на английском языке Бюджет - каждые 100 позиций — 2000 руб.
Необходимо раскрутить группу вконтакте, добавить 3000 ЖИВЫХ людей по параметрам. Бюджет - 3000 руб. Возможно долговременное сотрудничество (группа не одна)
Требуется сделать логотип интернет-магазина техники, гаджетов. Кандидата выберу исходя из цены/отзывов
Требуется написать 10 статей для сайта, по 2000 знаков, тематика - планшеты. Кандидата выберу по критериям цена/отзывы. Оплата по факту. Возможно долгосрочное сотрудничество
Необходимо сделать описание товаров для интернет-магазина гаджетов, техники. Исходники на английском языке 100 позиций - 1500 руб.