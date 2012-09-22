Приватный проект для Максима Переверзева (Samplik)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен1 заявка121 просмотр

сео-аудит сайта

13 лет назад
aristoff
Михаил 
42 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

bang-bang
Максим 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 отзывов
13 лет назад
$100
2 дня
Спасибо за работу! Всё на уровне и в срок! Не ожидал, что в аудите может быть столько полезного.
Очень приятный в общении и деловой человек, рекомендую к сотрудничеству. P.S. SEO-аудит: http://www.weblancer.net/users/Samplik/portfolio/1503480.html

Заявки фрилансеров

bang-bang
Максим 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 отзывов
13 лет назад