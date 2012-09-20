Требуется поднять ТиЦ сайта http://telespektakli.ru "белыми" методами. Ваши предложения по методам и ценам - пишите в приватные сообщения.
Оптимизация сайта
1. Подобрать ключевики по теме высокоточные подшипники, европейские подшпиники.
2. Оптимизироваьт сайт prom-shari.ru под эти ключевики.
3. Зарегистрировать под эти ключевики сайт на досках и т.д.
Заявки фрилансеров
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