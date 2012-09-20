Новый сайт в ТОР-10

Новый сайт нужно двинуть по кейвордам в приложении. Жду бюджетов (в разрезе ключевиков), сроков, варианты гарантии. dr.karlson(at)gmail.com

Методы должны быть легальными (вернее не нелегальными, вариант - купим в сапе 300 ссылок и будем сидеть на этом не привлекает, приятнее - постовые, работа с контентом).

c-u.com.ua

Регион - Украина.