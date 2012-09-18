Продвижение сайта по Яндексу

Нужно продвинуть сайт http://v-terem.ru по ключевым словам в топ

Регион: Россия

Поисковая система в которой хотелось бы видеть результат это Яндекс

Основные ключевые слова:

дома из клееного бруса

клееный брус

строительство домов из клееного бруса

дома из бревна

строительство домов из бревна

Прошу указать цену и сроки по выводу в топ. А так же цену на дальнейшее поддержание позиций.