Здравствуйте! Срочно требуется полный аудит сайта. Суть такова, есть интернет - магазин игровой, вроде все оптимизировано, перелинковка хорошая, магазин открылся на домене с 2009 года зареганный, на нем был игровой портал. То ...
Продвижение сайта по Яндексу
Нужно продвинуть сайт http://v-terem.ru по ключевым словам в топ
Регион: Россия
Поисковая система в которой хотелось бы видеть результат это Яндекс
Основные ключевые слова:
дома из клееного бруса
клееный брус
строительство домов из клееного бруса
дома из бревна
строительство домов из бревна
Прошу указать цену и сроки по выводу в топ. А так же цену на дальнейшее поддержание позиций.
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