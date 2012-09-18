Продвижение сайта по Яндексу

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт24 заявки184 просмотра

Нужно продвинуть сайт http://v-terem.ru по ключевым словам в топ

Регион: Россия

Поисковая система в которой хотелось бы видеть результат это Яндекс

Основные ключевые слова:

дома из клееного бруса

клееный брус

строительство домов из клееного бруса

дома из бревна

строительство домов из бревна

Прошу указать цену и сроки по выводу в топ. А так же цену на дальнейшее поддержание позиций.

13 лет назад
acidpepper
Николай 
41 год
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Срочно требуется аудит сайта и выявление проблем

    Здравствуйте! Срочно требуется полный аудит сайта. Суть такова, есть интернет - магазин игровой, вроде все оптимизировано, перелинковка хорошая, магазин открылся на домене с 2009 года зареганный, на нем был игровой портал. То ...

    Поисковые системы (SEO)16 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Релизация SEO рекомендаций

    Требуется специалист для реализации рекомендаций для оптимизации www.cartrading.com.ua В текущем ТЗ: - избавится от дублей страниц (дубли определены) - создать карту сайта - добавить в robots.txt некоторые директивы ...

    Поисковые системы (SEO)11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Оптимизация сайта

    $50

    Необходимо провести оптимизацию сайта http://very-couture.ru/ Запросы: "посредник +в германии лечение +в германии +без посредников ebay посредник +в германии посредник +для покупок +в германии ищу ...

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Настроить Яндекс.Директ

    Нужно настроить яндексдирект на 150 товаров из онлайн магазина. По каждому товару подобрать хвосты низкочастотных запросов и выставить цены так чтобы был максимальный выхлоп при скудном бюджете. Жду Ваших предложений ...

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется продвижение соц. сети

    Необходимо с нуля оптимизировать и продвинуть социальную сеть узкого профиля для беременных. В наличии: 1) Проработанные сервисы 2) Качественный и уникальный контент в виде статей (700 шт.) ...

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Продвинуть блог

    Добрый день. Женскому блогу http://hivemind.com.ua/ ТИЦ 20 ПР 2 с уникальным контентом, средняя посещаемость 700 человек в день требуется поднять показатель ТИЦа до 50 . Интересует стоимость услуги и гарантии. С уважением.

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад