acidpepper

Николай acidpepper

 
40 летРоссия/Киров
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Продвижение сайта - Yandex

    $100

    Продвижение сайта выдвижение в топ сайт http://aks43.ru Регион: киров , кировская область запросы : материнский капитал купля продажа квартиры недвижимость киров

    Поисковые системы (SEO)14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Продвижение сайта по Яндексу

    Нужно продвинуть сайт http://v-terem.ru по ключевым словам в топ Регион: Россия Поисковая система в которой хотелось бы видеть результат это Яндекс Основные ключевые слова: дома из клееного бруса клееный брус строительство домов из клееного бруса дома из бревна строительство домов из бревна Прошу указать ...

    Поисковые системы (SEO)24 заявки
    Закрыт
    11 лет назад