Прогон по форумам

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен3 заявки203 просмотра

Добрый день!

Мне нужен прогон по форумам, вот условия, которые необходимо соблюсти:

1. Заполнение полностью профиля пользователя + аватарка

2. Форумы без Noindex, Nofollow открытые в Robots.txt

3. Тематика форумов главные (медицина, здоровье, красота), второстепенные (интерьер, домашний уют, свет)

4. Написание 4-6 постов на форуме (обдуманных и по теме, а не крутой топик, так держать и в таком духе), если есть возможность в теме поста оставить неявную ссылку (тут, здесь,.. и т.п).

5. Тиц > 20

6. Посещаемость не меньше 50-60 человек/сутки

7. Отчет: (почта, логин от почты); (логин и пароль с форума), ссылка на профиль

Цена вопроса: 20 рублей за один форум

Написание постов
13 лет назад
zerosoul
Алексей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

IgorBielov
40 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$20
2 дня
Ответственный исполнитель, выполнил все мои пожелания, за что ему большое спасибо!, обязательно буду работать с ним дальше!
Понравилось работать. было предоставлено понятно задание, заказчик был связи. выяснили все моменты, быстро отработали. получил оплату без вопросов. показался порядочным человеком, не старался сбить цену.

Заявки фрилансеров

IgorBielov
40 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад