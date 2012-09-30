Добрый день!

Мне нужен прогон по форумам, вот условия, которые необходимо соблюсти:

1. Заполнение полностью профиля пользователя + аватарка

2. Форумы без Noindex, Nofollow открытые в Robots.txt

3. Тематика форумов главные (медицина, здоровье, красота), второстепенные (интерьер, домашний уют, свет)

4. Написание 4-6 постов на форуме (обдуманных и по теме, а не крутой топик, так держать и в таком духе), если есть возможность в теме поста оставить неявную ссылку (тут, здесь,.. и т.п).

5. Тиц > 20

6. Посещаемость не меньше 50-60 человек/сутки

7. Отчет: (почта, логин от почты); (логин и пароль с форума), ссылка на профиль

Цена вопроса: 20 рублей за один форум