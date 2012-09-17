Требуется (менеджер-специалист или команда) для развития группы вконтакте. Задачи: пополнение контента интересными для целевой аудитории материалами, привлечение новых участников, поддержание интереса у существующих, эффективное анонсирование акций. Приветствуются методы вирусного маркетинга. Привыкшие тупо сливать бюджеты на ...
Внутренния оптимизация и продвижение сайта
ДД!
Интересует внутренняя оптимизация под Yandex, Google, http://танцевальныековрики.рф/, целевой регион Москва и МО:
1) Составление семантического ядра сайта.
Т.е. составление списка необходимых ключевых слов для продвижения (максимально эффективных, менее конкурентных и экономически доступных). Определение частотности (НЧ, СЧ, ВЧ), конкурентности (НК, СК, ВК), решение относительно тех или иных фраз для продвижения, оценка сайтов-конкурентов, определение региона продвижения и целевой аудитории (если необходимо).
Если семантическое ядро уже имеется - то редактирование, усовершенствование.
2) Внешняя и внутренняя оптимизация сайта.
Оптимизация текста и контента под поисковые запросы (синонимизация, точные вхождения, анкорные и безанкорные ссылки - перелинковка), оптимизация заголовков и описаний, titles, descriptions & keywords (важно, чтобы робот, сканируя Ваш сайт, находил на нём именно то, что Вы хотите показать пользователям. ) под поисковые системы. Оптимизация заголовков h1, h2, h3. Исправления ошибок в сайте. Рекомендации по улучшению юзабилити (пользовательского удобства). А так же - создание и/или корректировка sitemap.xml и robots.txt
+ исправление статей, корректировка контента.
3) Написание статей.
Написание и добавление на сайт сео-оптимизированных статей, а так же уникальный контент в любом виде (заметки, посты, описания, статьи). Работа над текстом, выделения стронгами, перефразировка, сео-оптимизация текстов, корректировка тошноты текста и стоп-слов.
В данный момент новые текста на сайте играют большую роль, поэтому они должны быть качественными, быть от 1500 до 2500 символов по размеру + оптимизированные под нужные запросы, с учитыванием перелинковки сайта.
Список ключевых запросов в приложении.
Выбранный исполнитель
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