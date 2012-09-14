Требуется (менеджер-специалист или команда) для развития группы вконтакте. Задачи: пополнение контента интересными для целевой аудитории материалами, привлечение новых участников, поддержание интереса у существующих, эффективное анонсирование акций. Приветствуются методы вирусного маркетинга. Привыкшие тупо сливать бюджеты на ...
Группа ВК
Добрый вечер !
Задача: 2000 человек в группу Вконтакте. Критерий — город, не боты, возраст , пол женский!
Цена вопроса — ?
Сроки выполнения — ?
Оплата по факту выполненной работы. без предоплаты!
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