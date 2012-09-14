Группа ВК

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Закрыт4 заявки167 просмотров

Добрый вечер !

Задача: 2000 человек в группу Вконтакте. Критерий — город, не боты, возраст , пол женский!

Цена вопроса — ?

Сроки выполнения — ?

Оплата по факту выполненной работы. без предоплаты!

13 лет назад
gorinyv
Юрий 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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