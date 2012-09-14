Ручная регистрация в каталогах

Необходимо запустить и отслеживать в течение первого времени 2 проекта по очень конкурентным тематикам: скидки и кредиты. Я запускаю среднечастотные запросы в Адвордсе довольно успешно. А вот для высококонкурентных маловато практики. Требуется именно ...