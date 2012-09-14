Ручная регистрация в каталогах

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт1 заявка161 просмотр

Требуется провести (ручную) регистрацию сайта в 800 каталогах (база наша) при помощи программы allsubmitter.

В день необходимо проводить не больше 200 регистраций.

Для начала нужно зарегистрировать 10 сайтов.

Ждем ваших предложений по стоимости.

Просьба писать в личные сообщения.

13 лет назад
SudExpert
Николай 
56 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров