Сделать анализ сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт15 заявок189 просмотров

Нужно сделать анализ интернет-магазина, предложить стратегию продвижения и привлечения покупателей.

13 лет назад
dr_umka
41 год
18 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров