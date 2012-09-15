Требуется (менеджер-специалист или команда) для развития группы вконтакте. Задачи: пополнение контента интересными для целевой аудитории материалами, привлечение новых участников, поддержание интереса у существующих, эффективное анонсирование акций. Приветствуются методы вирусного маркетинга. Привыкшие тупо сливать бюджеты на ...
Прогнать сайт по каталогам
Добрый день, нужно програть два сайта по каталогам, на выходе от вас отчет. Пишите стоимость сроки сюда. В аську, лычку, скайп не писать! Всем ясного ума и крепкого здоровья! ОМ
Заявки фрилансеров
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