Оптимизация и анализ сайта, продвижение

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт11 заявок185 просмотров

http://www.domstroim.in.ua/

Сделать анализ!!!Нужно поменять текст где нужно его поменять???Или просто вставить ключи???(мы это сами делаем и сематическое ядро тоже))) а ваша задача сделать грамотную оптимизацию сайта и продвижение в ТОП 10!Яндекса и гугла!

13 лет назад
euro-space
Вячеслав 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нужен менеджер группы ВКонтакте с опытом рекламы

    Требуется (менеджер-специалист или команда) для развития группы вконтакте. Задачи: пополнение контента интересными для целевой аудитории материалами, привлечение новых участников, поддержание интереса у существующих, эффективное анонсирование акций. Приветствуются методы вирусного маркетинга. Привыкшие тупо сливать бюджеты на ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Оптимизация и продвижение интернет-магазина

    Необходимо произвести грамотную оптимизацию и последующее продвижение интернет-магазина для привлечения целевого трафика с поисковых систем. Тематика – автомобильные аксессуары. Регион – Украина. У вас должен быть успешный опыт работы ...

    Поисковые системы (SEO)14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Прогнать сайт по каталогам

    Добрый день, нужно програть два сайта по каталогам, на выходе от вас отчет. Пишите стоимость сроки сюда. В аську, лычку, скайп не писать! Всем ясного ума и крепкого здоровья! ОМ

    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Раскрутка, оптимизация и поддержка сайта

    Требуется раскуртка сайта, узкоспециализированный, моно-брендовый интеренет-магазин: http://www.lagguitars.com.ua/ Раскрутка, оптимизация, дальненая поддержка и администрирование. Интересует: план работ результат конкретные предложения стоимость

    Поисковые системы (SEO)14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Группа ВК

    Добрый вечер ! Задача: 2000 человек в группу Вконтакте. Критерий — город, не боты, возраст , пол женский! Цена вопроса — ? Сроки выполнения — ? ...

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ручная регистрация в каталогах

    Требуется провести (ручную) регистрацию сайта в 800 каталогах (база наша) при помощи программы allsubmitter. В день необходимо проводить не больше 200 регистраций. Для начала нужно зарегистрировать ...

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Группа ВКонтакте

    $50

    Есть группа вконтате. Ищу человека кто за деньги займется продвижением ее. Так же нужно будет добавить людей в группу в большом количестве

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен очень грамотный спец по Адвордс

    $500

    Необходимо запустить и отслеживать в течение первого времени 2 проекта по очень конкурентным тематикам: скидки и кредиты. Я запускаю среднечастотные запросы в Адвордсе довольно успешно. А вот для высококонкурентных маловато практики. Требуется именно ...

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    13 лет назад