Требуется (менеджер-специалист или команда) для развития группы вконтакте. Задачи: пополнение контента интересными для целевой аудитории материалами, привлечение новых участников, поддержание интереса у существующих, эффективное анонсирование акций. Приветствуются методы вирусного маркетинга. Привыкшие тупо сливать бюджеты на ...
Оптимизация и анализ сайта, продвижение
Сделать анализ!!!Нужно поменять текст где нужно его поменять???Или просто вставить ключи???(мы это сами делаем и сематическое ядро тоже))) а ваша задача сделать грамотную оптимизацию сайта и продвижение в ТОП 10!Яндекса и гугла!
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