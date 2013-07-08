Спасибо Максим за отзыв, да, к сожалению Ваш проект для меня был провальный. Брался за сайт я после некоторых топовых сеошников, Максим сказал что у них не получилось продвинуть сайт. Когда я посмотрел сам сайт я увидел ужасную внутреннюю оптимизацию и решил что вся проблема в ней. Я составил семантическое ядро, сделал внутреннюю оптимизацию, начал закупку ссылочного и ссылок из соц сетей (на тот момент все хорошо работало, остальные мои проекты это подтверждают), в первый и второй месяц сайт начал вылазить в выдаче по ключам, все было как обычно с остальными сайтами, но, неожиданно для меня, позиции сайта замерли и не росли абсолютно, все переписки с моими коллегами, с тех поддержкой Яндекса не дали никаких результатов. Деньги за свою работу я брал только при положительной динамике, а так как позиции стояли я 4 месяца, для себя, не заработал ничего, я старался исправить ситуацию и улучшал внутреннюю оптимизацию и работал с контентом и увеличивал кол-во контента на сайте, но позиции так и остались стоять на месте... На работы с этим сайтом я потратил массу времени, больше чем на своих топовых проектах, жаль что ничего не вышло С Максимом можно и нужно работать, он порядочный человек, честный, практически всегда на связи, оплата в срок Еще раз приношу свои извинения за то что не смог оправдать Ваших надежд. Надеюсь это был мой последний провальный проект.