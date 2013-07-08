Упор на ВНУТРЕННЮЮ оптимизацию. Качественная внутренняя оптимизация ЗАЛОГ УСПЕХА
ВНИМАНИЕ!!! СКИДКА -50% НА ВСЮ ВНУТРЕННЮЮ ОПТИМИЗАЦИЮ ДО КОНЦА ЛЕТА! ТОРОПИТЕСЬ
ВСЕ РАБОТЫ ВЫПОЛНЯЮ В СРОК!
В сети каждый день с 10.00 по 23.00
В выходные, иногда, могу отсутствовать.
ВНУТРЕННЯЯ ОПТИМИЗАЦИЯ САЙТА:
Рекомендуемые этапы внутренней оптимизации:.
- Составление семантического ядра (сбор ключевых фраз для сайта).
- Чистка дублей, настройка редиректов, работа с robots.txt
- Прописывание тегов под семантическое ядро (Title, H1, Description)
- Написание текстов под семантическое ядро. Работает целая команда копирайтеров, так что любой проект реализуем в сжатые сроки
- Если это интернет магазин, то + работа с юзабилити, для повышение конверсии из пользователя в клиента
ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТА:
- Продвигаю исключительно ВЕЧНЫМ ссылочным. Упор делаю на качественное ссылочное
- На данный момент заказы на продвижение в АНГЛОЯЗЫЧНОМ сегменте не принимаются!
SEO АУДИТ САЙТА:
- Будет проведен всесторонний анализ сайта (контент, валидность кода, теги и многое другое). После выполнения рекомендаций указанных в аудите, Ваш сайт станет очень вкусным для поисковых систем, что позволит существенно сэкономить на продвижении.
- При заказе Внутренней оптимизации аудит заказывать не нужно, я все равно проверю все возможное.
SEO КОНСУЛЬТАЦИИ:
- Беседа по Skype, ICQ, E-mail. Помогу и расскажу все что вас интересует.
- Стоимость 1 часа 20$.
ВНИМАНИЕ: Работаю исключительно по предоплате. Оплаты по факту нет и не будет.
Оплата принимается на любую из следующих платежных систем: Webmoney, Яндекс.Деньги, Приват24, Qiwi, Western Union
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$100
5 баллов
10 лет назад
По истечению полугода никаких сдвигов в позиции сайта не достигнуто, деньги за 7 месяцев ушли в пустоту - результата нет. В чем проблема и что делать дальше Дмитрий не знает. Всегда на связи и с коммуникацией нет проблем, но и цели никакие не достигнуты, даже движения в их сторону нет.
Ответный отзыв
Спасибо Максим за отзыв, да, к сожалению Ваш проект для меня был провальный. Брался за сайт я после некоторых топовых сеошников, Максим сказал что у них не получилось продвинуть сайт. Когда я посмотрел сам сайт я увидел ужасную внутреннюю оптимизацию и решил что вся проблема в ней. Я составил семантическое ядро, сделал внутреннюю оптимизацию, начал закупку ссылочного и ссылок из соц сетей (на тот момент все хорошо работало, остальные мои проекты это подтверждают), в первый и второй месяц сайт начал вылазить в выдаче по ключам, все было как обычно с остальными сайтами, но, неожиданно для меня, позиции сайта замерли и не росли абсолютно, все переписки с моими коллегами, с тех поддержкой Яндекса не дали никаких результатов. Деньги за свою работу я брал только при положительной динамике, а так как позиции стояли я 4 месяца, для себя, не заработал ничего, я старался исправить ситуацию и улучшал внутреннюю оптимизацию и работал с контентом и увеличивал кол-во контента на сайте, но позиции так и остались стоять на месте... На работы с этим сайтом я потратил массу времени, больше чем на своих топовых проектах, жаль что ничего не вышло С Максимом можно и нужно работать, он порядочный человек, честный, практически всегда на связи, оплата в срок Еще раз приношу свои извинения за то что не смог оправдать Ваших надежд. Надеюсь это был мой последний провальный проект.
$1000
10 баллов
11 лет назад
Спасибо за взаимовыгодное сотрудничество. Сайт бодро шагает к новым топовым вершинам =)
Ответный отзыв
Спасибо за заказ, оплата моментальная!
$250
10 баллов
11 лет назад
Очень понравилось работать с Дмитрием. Всем советую. Делает все быстро и качественно, объясняет понятно, на все вопросы объясняет. С пониманием относится к заказчику. Спасибо Дмитрий. Буду к вам обращаться.
Ответный отзыв
Все отлично. Оплата во время.
$50
10 баллов
12 лет назад
Дмитрий помог разобраться в проблеме и даже денег не взял. Спасибо.
Ответный отзыв
Все отлично.
$40
10 баллов
12 лет назад
Ответный отзыв
Все отлично. Оплата во время
Поисковые системы (SEO)
7 отзывов(-1)
от $50
от 1 дня
#57