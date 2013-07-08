Novo_Seo

Дмитрий Novo_Seo

 
36 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Упор на ВНУТРЕННЮЮ оптимизацию. Качественная внутренняя оптимизация ЗАЛОГ УСПЕХА

ВНИМАНИЕ!!! СКИДКА -50% НА ВСЮ ВНУТРЕННЮЮ ОПТИМИЗАЦИЮ ДО КОНЦА ЛЕТА! ТОРОПИТЕСЬ

ВСЕ РАБОТЫ ВЫПОЛНЯЮ В СРОК!

В сети каждый день с 10.00 по 23.00

В выходные, иногда, могу отсутствовать.

ВНУТРЕННЯЯ ОПТИМИЗАЦИЯ САЙТА:

    Рекомендуемые этапы внутренней оптимизации:
  • Составление семантического ядра (сбор ключевых фраз для сайта).
  • Чистка дублей, настройка редиректов, работа с robots.txt
  • Прописывание тегов под семантическое ядро (Title, H1, Description)
  • Написание текстов под семантическое ядро. Работает целая команда копирайтеров, так что любой проект реализуем в сжатые сроки
  • Если это интернет магазин, то + работа с юзабилити, для повышение конверсии из пользователя в клиента
.

ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТА:

  • Продвигаю исключительно ВЕЧНЫМ ссылочным. Упор делаю на качественное ссылочное
  • На данный момент заказы на продвижение в АНГЛОЯЗЫЧНОМ сегменте не принимаются!

SEO АУДИТ САЙТА:

  • Будет проведен всесторонний анализ сайта (контент, валидность кода, теги и многое другое). После выполнения рекомендаций указанных в аудите, Ваш сайт станет очень вкусным для поисковых систем, что позволит существенно сэкономить на продвижении.
  • При заказе Внутренней оптимизации аудит заказывать не нужно, я все равно проверю все возможное.

SEO КОНСУЛЬТАЦИИ:

  • Беседа по Skype, ICQ, E-mail. Помогу и расскажу все что вас интересует.
  • Стоимость 1 часа 20$.

ВНИМАНИЕ: Работаю исключительно по предоплате. Оплаты по факту нет и не будет.

Оплата принимается на любую из следующих платежных систем: Webmoney, Яндекс.Деньги, Приват24, Qiwi, Western Union

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Отзывы заказчиков

xl55
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
5 баллов
10 лет назад
Продвижение сайта в топ
По истечению полугода никаких сдвигов в позиции сайта не достигнуто, деньги за 7 месяцев ушли в пустоту - результата нет. В чем проблема и что делать дальше Дмитрий не знает. Всегда на связи и с коммуникацией нет проблем, но и цели никакие не достигнуты, даже движения в их сторону нет.
Спасибо Максим за отзыв, да, к сожалению Ваш проект для меня был провальный. Брался за сайт я после некоторых топовых сеошников, Максим сказал что у них не получилось продвинуть сайт. Когда я посмотрел сам сайт я увидел ужасную внутреннюю оптимизацию и решил что вся проблема в ней. Я составил семантическое ядро, сделал внутреннюю оптимизацию, начал закупку ссылочного и ссылок из соц сетей (на тот момент все хорошо работало, остальные мои проекты это подтверждают), в первый и второй месяц сайт начал вылазить в выдаче по ключам, все было как обычно с остальными сайтами, но, неожиданно для меня, позиции сайта замерли и не росли абсолютно, все переписки с моими коллегами, с тех поддержкой Яндекса не дали никаких результатов. Деньги за свою работу я брал только при положительной динамике, а так как позиции стояли я 4 месяца, для себя, не заработал ничего, я старался исправить ситуацию и улучшал внутреннюю оптимизацию и работал с контентом и увеличивал кол-во контента на сайте, но позиции так и остались стоять на месте... На работы с этим сайтом я потратил массу времени, больше чем на своих топовых проектах, жаль что ничего не вышло С Максимом можно и нужно работать, он порядочный человек, честный, практически всегда на связи, оплата в срок Еще раз приношу свои извинения за то что не смог оправдать Ваших надежд. Надеюсь это был мой последний провальный проект.
Ответный отзыв
lamitech
36 лет
16 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$1000
10 баллов
11 лет назад
Внутр. оптимизация сайта и дальнейшее продвижение
Спасибо за взаимовыгодное сотрудничество. Сайт бодро шагает к новым топовым вершинам =)
Спасибо за заказ, оплата моментальная!
Ответный отзыв
nataly-alex
Наталья 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$250
10 баллов
11 лет назад
Оптимизация и Продвижение
Очень понравилось работать с Дмитрием. Всем советую. Делает все быстро и качественно, объясняет понятно, на все вопросы объясняет. С пониманием относится к заказчику. Спасибо Дмитрий. Буду к вам обращаться.
Все отлично. Оплата во время.
Ответный отзыв
sergio-z
Сергей 
34 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Создать sitemap и robots для большого ИМ
Дмитрий помог разобраться в проблеме и даже денег не взял. Спасибо.
Все отлично.
Ответный отзыв
spb1982
Ринат 
42 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$40
10 баллов
12 лет назад
Оптимизировать сайт на vamshop, раб. с robots.txt
HTML
Все ок
Все отлично. Оплата во время
Ответный отзыв
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Поисковые системы (SEO)
7 отзывов(-1)
от $50
от 1 дня
#57