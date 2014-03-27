Внутр. оптимизация сайта и дальнейшее продвижение

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен1 заявка157 просмотров

Сайт лично предоставлю.

Внутрення оптимизация:

Создание семантического ядра. Заточка страниц под семантическое ядро (title, description, h1), так же подготовка тз для копирайтеров

Далее займемся

Внешняя оптимизация:

Продвижение вечным ссылочным. Ежемесячная отчетность

11 лет назад
lamitech
36 лет
15 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Выбранный исполнитель

Novo_Seo
Дмитрий 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$1000
10 дней
Спасибо за взаимовыгодное сотрудничество. Сайт бодро шагает к новым топовым вершинам =)
Спасибо за заказ, оплата моментальная!

Заявки фрилансеров

Novo_Seo
Дмитрий 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад