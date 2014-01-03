В связи с тем, что в заявках писали все что угодно, но не предложения о продвижении, дублирую заявку. К примеру такое "для гугла внешние факторы не сильно важны, для него ...
Оптимизация и Продвижение
1. Составление семантического ядра.
2. Внутренняя оптимизация под ядро.
Прописывание Title и Description согласно семантическому ядру. Чистка
дублей, закрытие от индексации технические страниц и страниц не
имеющих смысловой нагрузки. Создание правильного robots.txt.
3. исправить внутреннюю структуру, по аудиту.
Выбранный исполнитель
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