Оптимизация и Продвижение

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен1 заявка128 просмотров

1. Составление семантического ядра.

2. Внутренняя оптимизация под ядро.

Прописывание Title и Description согласно семантическому ядру. Чистка

дублей, закрытие от индексации технические страниц и страниц не

имеющих смысловой нагрузки. Создание правильного robots.txt.

3. исправить внутреннюю структуру, по аудиту.

11 лет назад
nataly-alex
Наталья 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Novo_Seo
Дмитрий 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$250
6 дней
Очень понравилось работать с Дмитрием. Всем советую. Делает все быстро и качественно, объясняет понятно, на все вопросы объясняет. С пониманием относится к заказчику. Спасибо Дмитрий. Буду к вам обращаться.
Все отлично. Оплата во время.

Заявки фрилансеров

Novo_Seo
Дмитрий 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад