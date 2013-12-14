Здравствуйте, есть 4 страничный сайт, нужно оптимизировать его под будущее продвижение по определённым запросам и дать небольшую консультацию по продвижению. спасибо
Договориться о размещении ссылок на 30 площадках
Есть 30 сайтов (список url). Задача пройтись по всем сайтам найти контакты и написать им письмо о разращении ссылки в статье. Список ссылок на размещение я дам.
Ваша задача договориться о размещении ссылок. Далее сообщить мне я сразу оплачу размещение и вы контролируете этот процесс. Как только ссылка размещена вы показываете мне где и все я оплачиваю вам работу.
Ссылки размещаются на всегда, список площадок уже занимается размещением ссылок через биржи и они знают что это и как это, более того я дам даже цены которые они берут за ссылку и на которую вам нужно договориться.
+ готовые шаблоны писем, что им писать и как.
Работа не сложная - просто переписка и контроль размещения.
Оплата за факт размещенной ссылки. Укажите сколько вы хотите за выполнение работы?
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