Договориться о размещении ссылок на 30 площадках

Есть 30 сайтов (список url). Задача пройтись по всем сайтам найти контакты и написать им письмо о разращении ссылки в статье. Список ссылок на размещение я дам.

Ваша задача договориться о размещении ссылок. Далее сообщить мне я сразу оплачу размещение и вы контролируете этот процесс. Как только ссылка размещена вы показываете мне где и все я оплачиваю вам работу.

Ссылки размещаются на всегда, список площадок уже занимается размещением ссылок через биржи и они знают что это и как это, более того я дам даже цены которые они берут за ссылку и на которую вам нужно договориться.

+ готовые шаблоны писем, что им писать и как.

Работа не сложная - просто переписка и контроль размещения.

Оплата за факт размещенной ссылки. Укажите сколько вы хотите за выполнение работы?