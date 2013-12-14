Прогнать сайты (нужны ссылки)

Ищу тех кто умеет прогонять сайты по каталогам статей, каталогам сайтов, каталогам фирм, по пресс-релизам. В общем, тех или того(спеца) кто умеет прогонять и прогонять сайты и добывать внешние ссылки различного типа.

У меня довольно часто бывают заказы такого типа и я устал их сливать - потому что нет времени разбираться в этой теме и нет времени заниматься непосредственно прогонами. Ищу человеку которому буду давать заказы такого типа для проектов - добросовестный человек нужен, работяга. Обо всем подробнее будем вести диалог непосредственно со спецом. Жду! Пищите что умеете и по чем и какие у вас планы на будущее =) !