Здравствуйте! Необходимо продвижение 2-х сайтов. Оба новые. http://studioruby.ru/ (сейчас это посадочная страница, будет преобразован в полноценный сайт) http://www.casanova-spa.ru/ Написание необходимых статей и текстов с меня. с Вас: - Необходимо составить ...
Прогнать сайты (нужны ссылки)
Ищу тех кто умеет прогонять сайты по каталогам статей, каталогам сайтов, каталогам фирм, по пресс-релизам. В общем, тех или того(спеца) кто умеет прогонять и прогонять сайты и добывать внешние ссылки различного типа.
У меня довольно часто бывают заказы такого типа и я устал их сливать - потому что нет времени разбираться в этой теме и нет времени заниматься непосредственно прогонами. Ищу человеку которому буду давать заказы такого типа для проектов - добросовестный человек нужен, работяга. Обо всем подробнее будем вести диалог непосредственно со спецом. Жду! Пищите что умеете и по чем и какие у вас планы на будущее =) !
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