Раскрутка сайта и закупка линков

Сайт на OpenCart. Находчивыми сеошниками было настроено ЧПУ и оптимизация в отдельных PHP-файлах: один для ЧПУ, другой для статей (см. приложения). Требуется: ЧПУ перенастроить через SeoPro opencart. Контент для оптимизации перенести в админку, ...