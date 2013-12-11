Требуется модератор для сайтов транспортно-логистической тематики. Обязанности: 1. Наполнение тематическим контентом (статьи, новости). Важно правильное оформление: подзаголовки, картинки, выделение жирным ключевых запросов, перелинковка и т.д. 2. Написание постов, статей для ...
Собрать базу сайтов из +-50 сайтов
Необходимо собрать базу из 50 сайтов +- 3 сайта.
Требования к сайтам:
СДЛ
Наличие посещаемости / активности (сегодняшние даты постов и т.д.)
Возможность создать свой блог / профиль с возможностью размещать статьи с анкорными ссылками в теле статьи не закрытыми в noindex и без редиректа.
Без пре- и постмодерации.
Сайт не состоит в биржах арендных ссылок
Не форумы
Оплата:
1. За сайт в котором ссылки закрываются nofollow 15 WMR
2. За сайт с полностью открытой ссылкой без nofollow, noindex и редиректа 30 WMR
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Для тестирования площадок предоставляются тексты со ссылками.
После сбора и проставления тестовых ссылок вы присылаете отчет. Ждем 36 часов.
Все сайты на которых не удалят статьи оплачиваются.
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