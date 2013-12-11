Собрать базу сайтов из +-50 сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт1 заявка178 просмотров

Необходимо собрать базу из 50 сайтов +- 3 сайта.

Требования к сайтам:

СДЛ

Наличие посещаемости / активности (сегодняшние даты постов и т.д.)

Возможность создать свой блог / профиль с возможностью размещать статьи с анкорными ссылками в теле статьи не закрытыми в noindex и без редиректа.

Без пре- и постмодерации.

Сайт не состоит в биржах арендных ссылок

Не форумы

Оплата:

1. За сайт в котором ссылки закрываются nofollow 15 WMR

2. За сайт с полностью открытой ссылкой без nofollow, noindex и редиректа 30 WMR

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Для тестирования площадок предоставляются тексты со ссылками.

После сбора и проставления тестовых ссылок вы присылаете отчет. Ждем 36 часов.

Все сайты на которых не удалят статьи оплачиваются.

11 лет назад
shtolz
Эдуард 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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