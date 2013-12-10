Продвижение сайта.

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Закрыт27 заявок259 просмотров

Добрый день!

Ищу грамотного и трудолюбивого SEO-спеца для долгосрочного сотрудничества.

Навыки программирования будут преимуществом.

В настоящий момент есть задачи по logistic1.ru.

Прошу сразу указывать ориентировочную стоимость ваших услуг.

Спасибо!

11 лет назад
pozitivist
41 год
12 лет в сервисе
Был
месяц назад

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Нет заявок фрилансеров