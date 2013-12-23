Требуется консультация по SEO оптимизации сайтов

Нужны консультации по seo оптимизации. Есть 2 сайта, тематика - строительные материалы, возраст 1 год, регион Москва и Московская область. Продвигаются за счет текстов - для почти каждого ключа пишется текст без пробелов на 2 500 символов с включением продвигаемых слов и ключем в заголовке.

Задача: продвинуть сайты в топ 10 яндекса, можно и гугла, но гугл менее приоритетен по списку запросов, который я составил (более 300). Продвижение я вижу в виде внешней оптимизации, которая совсем отсутствует, то есть грамотная покупка ссылок, а также корректировка существующей внутренней оптимизации, то есть тестов и кода страницы. Так же буду рад подсказкам с вашей стороны по другим методам улучшения ранжирования.

Что хочу узнать в первую очередь:

1) Как грамотно покупать ссылки для моих сайтов – где, какие ссылки, сколько, с какой частотой, на какие страницы.

2) Что убрать, а что добавить на сайт для улучшения выдачи.

3) Ваши предложения по продвижению в этих или других направлениях

4) Как отслеживать динамику движения запросов (с помощью какого сервиса?)

5) Составление четкого плана продвижения

6) Дополнительные консультации через какое то время, оценка динамики продвижения и корректировка курса.

Сайты и список запросов могу выслать заинтересовавшимся.

Требования к консультанту:

1) Опыт в seo продвижении сайтов

2) Наличие кейсов с результатами (до и после) желательно по схожей тематике

3) Грамотная речь, умение объяснить простым языком

4) Наличие скайпа