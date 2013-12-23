Требуется модератор для сайтов транспортно-логистической тематики. Обязанности: 1. Наполнение тематическим контентом (статьи, новости). Важно правильное оформление: подзаголовки, картинки, выделение жирным ключевых запросов, перелинковка и т.д. 2. Написание постов, статей для ...
Требуется консультация по SEO оптимизации сайтов
Нужны консультации по seo оптимизации. Есть 2 сайта, тематика - строительные материалы, возраст 1 год, регион Москва и Московская область. Продвигаются за счет текстов - для почти каждого ключа пишется текст без пробелов на 2 500 символов с включением продвигаемых слов и ключем в заголовке.
Задача: продвинуть сайты в топ 10 яндекса, можно и гугла, но гугл менее приоритетен по списку запросов, который я составил (более 300). Продвижение я вижу в виде внешней оптимизации, которая совсем отсутствует, то есть грамотная покупка ссылок, а также корректировка существующей внутренней оптимизации, то есть тестов и кода страницы. Так же буду рад подсказкам с вашей стороны по другим методам улучшения ранжирования.
Что хочу узнать в первую очередь:
1) Как грамотно покупать ссылки для моих сайтов – где, какие ссылки, сколько, с какой частотой, на какие страницы.
2) Что убрать, а что добавить на сайт для улучшения выдачи.
3) Ваши предложения по продвижению в этих или других направлениях
4) Как отслеживать динамику движения запросов (с помощью какого сервиса?)
5) Составление четкого плана продвижения
6) Дополнительные консультации через какое то время, оценка динамики продвижения и корректировка курса.
Сайты и список запросов могу выслать заинтересовавшимся.
Требования к консультанту:
1) Опыт в seo продвижении сайтов
2) Наличие кейсов с результатами (до и после) желательно по схожей тематике
3) Грамотная речь, умение объяснить простым языком
4) Наличие скайпа
Выбранный исполнитель
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