Линк менеджер на сайты

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт4 заявки228 просмотров

Здравствуйте!

Мы ищем человека для работы с внешним ссылочным на наших сайтах. Это медицинские и юридические ресурсы. Нужно собирать обратные ссылки, делать публикации, а также работать с системой Sape по фильтрам через Sapemaster (если умеете).

Платим 10000р за первоначальную работу. (примерно 150-200р в час)

11 лет назад
adv33
46 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
6 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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