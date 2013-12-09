Линк менеджер на сайты

Здравствуйте!

Мы ищем человека для работы с внешним ссылочным на наших сайтах. Это медицинские и юридические ресурсы. Нужно собирать обратные ссылки, делать публикации, а также работать с системой Sape по фильтрам через Sapemaster (если умеете).

Платим 10000р за первоначальную работу. (примерно 150-200р в час)