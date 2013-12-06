SEO-оптимизатор (фриланс)

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Закрытнет заявок225 просмотров

Требования к соискателю:

-опыт работы от 2 лет;

-высшее техническое образование;

-свободное владение офисными программами;

-опыт администрирования сайтов;

-отличное знание Google Analytics

-знание основ html, css.

Обязанности:

-полная оптимизация сайтов;

-работа с копирайтерами и линк-менеджерами;

-анализ юзабилити сайта;

-составление отчетов и рекомендаций;

-работа с контентом;

-основы работы в социальных сетях, адаптация существующего контакта под Facebook, ВК.

Условия работы:

-удаленная работа;

-почасовая оплата труда (ставка оговаривается на собеседовании);

-контроль работы с помощью Yaware.

CSSHTML
11 лет назад
linonsit
Иван 
47 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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