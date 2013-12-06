Внутренняя SEO-оптимизация для сайта на Word-press

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт34 заявки356 просмотров

Требуется внутренняя SEO-оптимизация для сайта на Word-press:

Добавление заголовков h1 на главную страницу без дублей.

Заголовок Expires

Заголовок Last-Modified

Корректный, служебный Файл robots.txt

Карта сайта

Ликвидация дублей главной страницы сайта и внутренних страниц

Перелинковка страниц

Оптимизация изображений

Возможность заполнение мета тегов, тайтлов и т.д.

Чистка кода для более дружелюбного отношения к нему поисковиков.

составление семантического ядра

WordPress
7 лет назад
egorika
45 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров