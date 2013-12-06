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Внутренняя SEO-оптимизация для сайта на Word-press
Требуется внутренняя SEO-оптимизация для сайта на Word-press:
Добавление заголовков h1 на главную страницу без дублей.
Заголовок Expires
Заголовок Last-Modified
Корректный, служебный Файл robots.txt
Карта сайта
Ликвидация дублей главной страницы сайта и внутренних страниц
Перелинковка страниц
Оптимизация изображений
Возможность заполнение мета тегов, тайтлов и т.д.
Чистка кода для более дружелюбного отношения к нему поисковиков.
составление семантического ядра
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