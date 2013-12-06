Добрый день уважаемые фрилансеры. Нужно раскрутить новый сайт-интернет магазин A7Avto.ru Требуется: оптимизация под поисковые системы — цена, сроки Проверка и прописывание правильных title, Мета-тег keywords, Мета-тег description, страницы 404, редиректа, оптимизация ссылок, ...
Помощник SEO/контент-менеджер удалённо
Добрый день
В компанию, оказывающую услуги в области создания и продвижения сайтов требуются специалисты для работы с сайтами клиентов.
Обязательные требования к кандидатам:
- Возраст от 25 лет;
- Грамотный русский язык;
- Пунктуальность, ответственность, внимательность;
- Обучаемость, инициативность;
Обязательные специальные навыки:
- Знание HTML, CSS на уровне выше среднего;
- Опыт работы с популярными CMS системами;
- Опыт обработки текста и графических материалов;
- Знание MS Ecxel выше среднего.
Будет большим плюсом, но не обязательно:
- Опыт формирования СЯ (руками, спец. софт);
- Опыт ведения контекстных рекламных кампаний;
- Теоретические и практические навыки внутренней и внешней оптимизации;
- Опыт обработки аналитической информации из популярных сервисов сбора статистики;
Основные обязанности:
- Формирование семантического ядра сайта;
- Много рутинной работы по настройке сайта, оптимизации и пр.;
- Внутренняя оптимизация сайтов (текст, графика, прочее);
- Подготовка отчётов, анализ, прочее.
Оплата и график работы:
Пятидневная рабочая неделя, минимум 6 часов в день. Официальные выходные дни учитываются.
На испытательном сроке (2 месяца) 15 000 руб. + ежемесячная бонусная часть по результатам работы.
Форма оплаты: эл. деньги, банковская карта.
Система отчётности:
Мы работаем с системой управления проектами и рабочим временем Мегаплан - ежедневная отметка о затраченном времени на выполнение задач.
Связь и обсуждение в скайп, email, моб. телефон.
Со своей стороны гарантируем своевременную оплату, адекватные задачи, обучение. Перспектива развития в данной области с индексацией заработной и бонусной части.
В предложении оставляйте краткую информацию о себе, опыте и текущей занятости; скайп и email для связи. В ЛС писать не нужно, при необходимости я самостоятельно свяжусь для получения дополнительной информации.
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