Помощник SEO/контент-менеджер удалённо

Добрый день

В компанию, оказывающую услуги в области создания и продвижения сайтов требуются специалисты для работы с сайтами клиентов.

Обязательные требования к кандидатам:

- Возраст от 25 лет;

- Грамотный русский язык;

- Пунктуальность, ответственность, внимательность;

- Обучаемость, инициативность;

Обязательные специальные навыки:

- Знание HTML, CSS на уровне выше среднего;

- Опыт работы с популярными CMS системами;

- Опыт обработки текста и графических материалов;

- Знание MS Ecxel выше среднего.

Будет большим плюсом, но не обязательно:

- Опыт формирования СЯ (руками, спец. софт);

- Опыт ведения контекстных рекламных кампаний;

- Теоретические и практические навыки внутренней и внешней оптимизации;

- Опыт обработки аналитической информации из популярных сервисов сбора статистики;

Основные обязанности:

- Формирование семантического ядра сайта;

- Много рутинной работы по настройке сайта, оптимизации и пр.;

- Внутренняя оптимизация сайтов (текст, графика, прочее);

- Подготовка отчётов, анализ, прочее.

Оплата и график работы:

Пятидневная рабочая неделя, минимум 6 часов в день. Официальные выходные дни учитываются.

На испытательном сроке (2 месяца) 15 000 руб. + ежемесячная бонусная часть по результатам работы.

Форма оплаты: эл. деньги, банковская карта.

Система отчётности:

Мы работаем с системой управления проектами и рабочим временем Мегаплан - ежедневная отметка о затраченном времени на выполнение задач.

Связь и обсуждение в скайп, email, моб. телефон.

Со своей стороны гарантируем своевременную оплату, адекватные задачи, обучение. Перспектива развития в данной области с индексацией заработной и бонусной части.

В предложении оставляйте краткую информацию о себе, опыте и текущей занятости; скайп и email для связи. В ЛС писать не нужно, при необходимости я самостоятельно свяжусь для получения дополнительной информации.