Разобраться почему упал сайт, продвижение в гугл

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Завершен14 заявок232 просмотра

Сайту 5 лет, не оптимизирован, был в топе. упал месяца два назад, оптимизатор сказал, что все вернется, прошло 2 месяца а сайт все падает. нужно посмотреть и дать рекомендации что с ним делать дальше. Сайт продвигается только в буржуйском гугле. Пишите время и стоимость.

11 лет назад
maka11
Олеся 
51 год
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

FerrisBuller
Артем 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад
$20
1 день
Выбрала Ферриса, потому что подкупило его желание работать. Он сразу же посмотрел сайт и еще до выбора его в исполнители стал задавать по нему грамотные вопросы, что меня и подкупило. Сказал сколько ему нужно времени и появился в назначенный день. Точно описал все проблемы сайта, рассказал о конкурентах, дал рекомендации, что и как исправлять. Работать с ним понравилось, буду продолжать сотрудничество. Очень надеюсь, что сайт вернется в топ.
Рад был работать с Олесей, всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

FerrisBuller
Артем 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад