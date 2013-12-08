Разобраться почему упал сайт, продвижение в гугл

Выбрала Ферриса, потому что подкупило его желание работать. Он сразу же посмотрел сайт и еще до выбора его в исполнители стал задавать по нему грамотные вопросы, что меня и подкупило. Сказал сколько ему нужно времени и появился в назначенный день. Точно описал все проблемы сайта, рассказал о конкурентах, дал рекомендации, что и как исправлять. Работать с ним понравилось, буду продолжать сотрудничество. Очень надеюсь, что сайт вернется в топ.