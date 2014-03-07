Есть работающий сайт на Битрикс, нужно внести в него правки согласно ТЗ.
- Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт10 лет назад
Сделать сайт на Битрикс. Сверстать, дорисовать недостающие страницы. На сайте будет подписка, регистрация пользователей, обмен информацией между пользователями, подключение к платежным системам. Подробное ТЗ в личку.Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт10 лет назад
Создать сайт интернет магазина. Дизайн уже нарисован. Нужно сделать, что-то вроде небольшого интернет магазина. Есть точное ТЗ, его покажу в личку, тут расписывать очень долго. Нужна удобная админка, быстрая ...Интернет-магазины33 заявкиЗакрыт11 лет назад
Уважаемые коллеги!Есть работающий сайт www.tuyella.es на самописной смс. 1. На сайте нужно поменять дизайн (сам дизайн уже нарисован). 2. Перенести сайт на новую смс, чтобы была возможность добавлять большее количество страниц. ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Есть три сайта их нужно перенести на новый хостинг. Желательно приступить к работе прямо сегодня. Пишите время работы и цену.Системы управления (CMS)19 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть дизайн главной страницы и большинства внутренних, нужно в том же стиле, дорисовать несколько внутренних страниц. К работе приступить как можно скорее, пишите цену.Завершен11 лет назад
- $50
Нужно сделать сайт на бесплатном шаблоне вордпресс. Шаблон выбран. Нужно его подкорректировать и выложить на хостинг. Показать как пользоваться админкой. Более подробно в личку, желательно наличие скайпа. Оплата после проверки работы ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужна консультация по сайту. Подробности в личку.Завершен11 лет назад
Есть работающий сайт знакомств на самописной смс, его нужно перенести на более быструю смс и добавить новые функции. Нарисован новый дизайн. Очень важно соблюдение сроков, внимательность и пунктуальность. Если вы любите ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $10
Есть эскиз, (цвета, шрифт и расположение) по нему нужно нарисовать этикетку. Срок один день. Цена 10 у.е.Дизайн продукции1 исполнительЗавершен11 лет назад
Привязать сайт к аккаунту гугл + и показать как защищать контент.Завершен11 лет назад
Нужно сделать верстку.HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
Сайту 5 лет, не оптимизирован, был в топе. упал месяца два назад, оптимизатор сказал, что все вернется, прошло 2 месяца а сайт все падает. нужно посмотреть и дать рекомендации что с ним делать дальше. Сайт ...Завершен11 лет назад
Есть готовый сайт на Битрикс, нужно исправить верстку нескольких страниц. Пишите сроки и цену.HTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
Перевести с русского на английский тексты для сайта, женская тематика. Пишите сроки и цены.Переводы1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $100
Нужно нарисовать дизайн главной и одной внутренней страницы, хочу простые и элегантные линии. Тема, брачное агентство, сайт для мужчин.Завершен12 лет назад
- $100
Нужно нарисовать дизайн главной и одной внутренней страницы, хочу простые и элегантные линии. Тема, брачное агентство, сайт для мужчин.Завершен12 лет назад
Пропал программист, на сайте нужно кое что подкорректировать по мелочам. Жду предложений.Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $130
Нужен дизайн главной и двух внутренних. Ориентироваться по структуре примерно вот на это http://spain-love.ru/ http://eslava.com.ua/about.php Небольшая шапка, горизонтальное меню, внутренняя страница с поиском и анкетами девушек. Хочется получить легкий дизайн.Завершен12 лет назад
- $50
Нужно создать простой и небольшой рекламный ролик для ютуба для рекламы агентства. Пишите цены и сроки.Видеомонтаж1 исполнительЗавершен12 лет назад