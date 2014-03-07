Честно говоря, за время работы на веблансере с такой ситуацией сталкиваюсь первый раз. Человек сначала показался очень вежливым и внушающим доверия, Александра расписала, какой хороший получится сайт, мне все понравилось, и я выбрала ее в исполнители. Проект обещала выполнить за 14 дней. Я внесла предоплату в 19000 рублей, на то время по курсу 520 USD. После этого, она мне сказала, что у нее плохой интернет, и что она, возможно, будет пропадать на несколько дней. Работа над проектом вроде началась, но когда предоплата была внесена полностью, человек сразу пропал на 2 недели и проект остановился. Ни в личку ни в скайп она не отвечала, и когда я уже подумала, что меня кинули, она неожиданно появилась, и как ни в чем небывало продолжила работу. Объяснений исчезновения никаких не было, но я была в таком положении, что раз появилась, так и за это спасибо. Работа продолжилась, я облегченно вздохнула, но все очень затягивалось. Я начала опять нервничать, приближалось время, когда у меня наступал сезон командировок, и у меня не будет время для сайта, да и я рассчитывала, что сам сайт к этому времени будет уже готовым. По крайней мере, это должно было быть так, если сроки проекта были бы соблюдены. Я предупредила ее, что мне скоро уезжать, и что хочется посмотреть на готовое по максимуму, так как потом будет не до этого. Она сказала хорошо и опять пропала на несколько дней. Появилась тогда, когда я уже была далеко от офиса, и у меня не было никакой возможности заниматься сайтом. В этот момент я впервые почувствовала ее недовольство, она сказала, что время лицензии закончилось, и что ей сейчас придется тратить на это больше времени. Честно говоря, я немного обалдела, что это я оказалась в этом еще и виновата, но в тот момент мне было не разборов, времени для этого совершенно не было. Александра попросила прислать перевод слов для сайта, но для того, чтобы это сделать, мне нужно было сесть и продумать, что как работает и потом уже переводить. Но вот времени на сесть и подумать в то время у меня не было совершенно. Что еще меня напрягало, так это то, что те замечания, которые я говорила по сайту, так и небыли исправлены, верстка до конца не исправлена, страницы с фотографиями вообще не доделаны, страницу с контактами просила сделать несколько раз, но все безрезультатно. В принципе, там и без переводов было много еще всего, чем заниматься, но к этому она так и не приступила за время моего отсутствия. В итоге я смогла прислать ей переводы только примерно, через месяца полтора- два. Она сказала, что она занята другим проектом, я сказала, что подожду. Прошло время, я спросила, сможет ли она заняться сайтом, она сказала, что да, я отдала переводы и стала ждать. Прошла неделя, пишу ей, получаю ответ, на следующей неделе все будет готово. Пишу на следующей неделе и получаю тот же ответ, на следующей неделе…. И так на протяжении полутора месяцев. В последний наш разговор, она обещала выложить все в воскресенье, захожу на сайт в воскресенье, никаких изменений. Решила не портить себе настроение в воскресенье и написала ей в понедельник. На что в ответ тишина. Она в скайпе, но отвечать перестала. Написала ей рассерженное письмо, что так не может продолжаться до бесконечности, и что жду еще неделю. Прошла неделя, но так нечего и не произошло. В принципе, на этот момент я уже поняла, что нечего делать она и не собиралась. Что деньги уже получены и нервничать ей не о чем. Итог сотрудничества таков, я заплатила около 520 USD , потратила кучу времени и нервов и в результате не получила НЕЧЕГО. ПРОСТО НОЛЬ. Если вы захотите с ней работать, очень хорошо подумайте. Уж не знаю, делала ли она работу сама или работала как посредник, было ли у нее первоначально в планах взять только деньги. Не подкупайтесь на ее хорошее впечатление, на веблансере много хороших и порядочных исполнителей в отличие от этой девушки.