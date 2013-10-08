Нарисовать дизайн главной страницы сайта.

$100
Дизайн сайтовЗавершен18 заявок237 просмотров
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Нужно нарисовать дизайн главной и одной внутренней страницы, хочу простые и элегантные линии. Тема, брачное агентство, сайт для мужчин.

10 лет назад
maka11
Олеся 
50 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Tanchutka
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
год назад
10 лет назад
$100
2 дня
Оценки нет, так как Татьяна пропала , работы в портфолио у нее замечательные. Больше написать нечего.
Изумительный заказчик. Всё очень конкретно, всё очень оперативно. РЕКОМЕНДУЮ ВСЕМ!
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