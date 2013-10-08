Нарисовать дизайн главной страницы сайта.

Требуется профессиональный Web дизайнер. Ниша: уроки, тренинги, коучинги по 3D-визуализации Работодатель: Школа 3DMaxKurs Требования к кандидату: + опыт работы обязателен + портфолио, где представлены примеры работ + желание работать на результат Условия работы: + обговаривается индивидуально, можно работать по ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно нарисовать дизайн главной и одной внутренней страницы, хочу простые и элегантные линии. Тема, брачное агентство, сайт для мужчин.
- Похожие заказы
- $1000Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт10 лет назад
- $1000
Необходимо сделать новый дизайн сайта expertpost.ru ОБЯЗАТЕЛЬНО - сохранение основных цветов и логотипа - название рубрик Необходимо -сделать новый вид сайта -расположение блоков и виды полных новостей и кратких отдаю на ваше усмотрение если что то будем перемещать по нужности работа серьезная.Дизайн сайтов49 заявокЗакрыт10 лет назад
- $141
Добрый вечер. Нужен красивый не перегруженный графикой дизайн интернет-магазина + верстка. Тематика Зоотовары. Движок webasyst. Бюджет за все 4500 рублей. Опллата либо переводом через ""золотую корону", либо яндекс-деньгами.Завершен10 лет назад
- $100
Есть некоторый сайт там размещаются кафе и рестораны с доставкой. на данный момент на главной они размещены так: http://s2.ipicture.ru/uploads/20130920/2MZSYg4b.jpg после выбора города они отображаются в таком виде http://s2.ipicture.ru/uploads/20130920/EqYwGLW1.jpg ----------------------------- Необходимо разработать новый дизайн (для вышеуказанных страниц). Основной момент нужно добавить фильтры включающие ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $20
Доброго времени суток! Собственно нужен лого для сайта( в ЛС УРЛ) Работа не сложная, необходимо отредактировать текст в картинке. Спасибо, жду предложенийЗавершен10 лет назад
Для страницы с визитками http://dozd.miresume.ru/polygraphy/businesscards.html представляющей варианты изготовления визиток типографией нужно нарисовать что-то, красиво представляющее продукцию типографииДизайн сайтов4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте. Необходимо разработать макет дизайна сайта каталога-магазина. Главная + 3-4 страницы. Подробности лично.Завершен10 лет назад
Требуется внести ряд корректировок в макет страницы: 1. Упростить блок центральных кнопок, 2. Заменить баннеры, 3. Добавить ссылки "поделиться" на основные соцсети, 4. Изменить содержание футера. 5. Возможно, некоторые прочие мелкие корректировки.Завершен10 лет назад
Должно быть качественно и выглядеть красиво Что должно быть 1 Страна 2 Дата вылета 3 Цена * Доплнит инф-ия Это шаблон, который будет редактироваться контент менеджером для выкладки в соц сетях и инстаграм. Предлагайте вариантыЗавершен10 лет назад