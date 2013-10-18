Разработка дизайна сайта.

Дизайн сайтовЗавершен14 заявок161 просмотр
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Здравствуйте.

Необходимо разработать макет дизайна сайта каталога-магазина. Главная + 3-4 страницы. Подробности лично.

10 лет назад
vasili1986
Василий 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
17 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
Mochulskiy
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$300
8 дней
Константин выполнил работу на 10 баллов. Очень контактен и всегда на связи. Работа выполнена качественно и в срок. Будем продолжать сотрудичество.
Василий, хороший человек и отличный заказчик. Работать с ним одно удовольствие. Постоянный онлайн, отличные отношение, оплата сразу после выполнения работы. Рекомендую!
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