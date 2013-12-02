Нарисовать макет для сайта, тематика:Продажа песка

Есть прототип мобильного приложения https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ova.b3code лучше его посмотреть чтобы понимать что к чему. Соответственно люди отмечают цены на товары по штрих коду через мобильное приложение. Данные по GPS привязываются к магазину. Далее мы получаем ...
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Требуется нарисовать качественный макет для сайта по продаже песка.
Если у вас есть опыт в создании лейдинг-пейджах, замечательно, вы нам подходите!
т3 оговорим подробнее в личном общении, прикрепляю бриф!
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