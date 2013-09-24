Разработка логотипа для сайта

Есть сайт - http://motojp.kz

Необходимо разработать лого.

Приветствуется минимализм.

На лого обязательно должен быть мотоцикл и название сайта.

Мотоцикл эндуро (горный), сайт MotoJP.kz

Снизу - Продажа мотоциклов из Японии

Не нужно опираться на существующий дизайн сайта, его сменим.

Нравится лого вот тут - http://nduro.kz/

Не нужно копировать, просто лого нравится. Простое, но понятно о чем сайт.

Бюджет - 30$