Нарисовать лендинг пейдж

$100
Дизайн сайтовЗакрыт4 заявки132 просмотра
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Требуется нарисовать лендинг пейдж – одностраничный сайт по разработанной схеме.

Основные требования:

1) Работа только по СБР

2) Примеры работ

3) Нужно чтобы вся страница была выдержана в едином стиле.

4) Чётко знакомимся с техническим заданием.

5) Работу требуется сдать в пятницу – субботу, то есть чрез 36 часов, этого волне достаточно. Макет показать к 14:00 в пятницу на утверждение.

Поэтому те кто занят или какие-то есть дела – большая просьба не писать.

ТЗ во вложении.

10 лет назад
Chernikov_
Виктор 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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