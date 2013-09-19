Требуется нарисовать лендинг пейдж – одностраничный сайт по разработанной схеме.

Основные требования:

1) Работа только по СБР

2) Примеры работ

3) Нужно чтобы вся страница была выдержана в едином стиле.

4) Чётко знакомимся с техническим заданием.

5) Работу требуется сдать в пятницу – субботу, то есть чрез 36 часов, этого волне достаточно. Макет показать к 14:00 в пятницу на утверждение.

Поэтому те кто занят или какие-то есть дела – большая просьба не писать.

ТЗ во вложении.