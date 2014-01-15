Редизайн сайта

$1000
Дизайн сайтовЗавершен8 заявок260 просмотров
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Необходимо выполнить редизайн сайта http://dohodnoemesto.ru/ .

Полное ТЗ готов выслать на почту.

Основные требования:

1. На главной стр. нужен динамичный дизайн. Необходимо знание различных современных скриптов для реализации.

2. На сайте нужно реализовать онлайн-консультант по заданному алгоритму.

3. Срок 2 недели.

4. Начать надо будет с утверждения концепции расположения элементов дизайна на главной странице.

Дизайн сайтаРедизайн сайта
10 лет назад
Alex1974
Иван 
61 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
vadiamond
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$1000
14 дней
Отлична работа грамотный подход к работе, с фантазией и без лишних заморочек всем рекомендую Вадима
Четкая поставленная задача. Адекватные замечания. Оплата всегда вовремя. Был рад работать с Вами, надеюсь на долгосрочное сотрудничество. :)
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