Создать лэндинг пэйдж для интернет-магазина

Необходимо нарисовать попап окно с информацией о конкурсе. суть конкурса: разыграть Apple iPad mini, среди пользователей файлообменного сервиса GetItBit.net, которые купили вип доступ на срок больше месяца. задача попапа - заставить пользователя соревноваться с другими за ...
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Просьба в проекте указывать цену за создание лэндинг-пейдж страниц. Также возможно необходимо будет прорисовка дополнительных страниц (можно в проекте также указать цену за такой вид работ).
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