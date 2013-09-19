Создать лэндинг пэйдж для интернет-магазина

Дизайн сайтовЗакрыт24 заявки269 просмотров
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Просьба в проекте указывать цену за создание лэндинг-пейдж страниц. Также возможно необходимо будет прорисовка дополнительных страниц (можно в проекте также указать цену за такой вид работ).

10 лет назад
trent_dj
Андрей 
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад
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