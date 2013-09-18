Доработать дизайн сайта

Сайт freemood.by

Необходимо:

1. http://www.freemood.by/goods/22866_0 - сделать более привлекательную кнопку "назад к списку"

2. http://www.freemood.by/ - справа есть колонка с текстом, аналогичную необходимо сделать для страниц с моделями, для примера - http://www.freemood.by/goods/22176_0

В этой колонке отобразить 5 магазинов с информацией о размерах, адресе магазина, его контактах, время работы (аналогичную информацию, которая отображается при наведении на название магазина возле "Где купить")

Можно также разместить фото магазина (фасад), фото и названия магазинов можно взять отсюда - http://www.freemood.by/shops